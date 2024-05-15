Российские войска продолжают обстрел приграничного украинского города Волчанск на севере Харьковской области.

Видео разрушений высотных жилых домов на центральной улице города публикуют телеграм-каналы.

Эта улица выходит к границе с РФ через посёлки Гатища и Огурцово.

По словам местного полицейского Игоря Харченко, вслед за пешими группами россиян на север Волчанска зашли танки, с которых войска РФ теперь обстреливают город вместе с авиацией, РСЗО, артиллерией и миномётами.

Ранее в Минобороны подтвердили, что армия РФ зашла в Волчанск и пытается закрепиться в северной части города.

Война в Украине идёт уже 812-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На данный момент максимальная глубина, на которую продвинулись россияне от границы в Харьковской области составляет до пяти километров. При этом, самую острую проблему представляет их продвижение под Волчанском, что может затруднить снабжение Купянска.

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