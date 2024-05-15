Разрушения на центральной улице. На северную окраину Волчанска вышли танки. Видео
Российские войска продолжают обстрел приграничного украинского города Волчанск на севере Харьковской области.
Видео разрушений высотных жилых домов на центральной улице города публикуют телеграм-каналы.
Эта улица выходит к границе с РФ через посёлки Гатища и Огурцово.
По словам местного полицейского Игоря Харченко, вслед за пешими группами россиян на север Волчанска зашли танки, с которых войска РФ теперь обстреливают город вместе с авиацией, РСЗО, артиллерией и миномётами.
Ранее в Минобороны подтвердили, что армия РФ зашла в Волчанск и пытается закрепиться в северной части города.
Война в Украине идёт уже 812-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 мая 2024 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На данный момент максимальная глубина, на которую продвинулись россияне от границы в Харьковской области составляет до пяти километров. При этом, самую острую проблему представляет их продвижение под Волчанском, что может затруднить снабжение Купянска.
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