В ночь на 15 мая в результате ракетной атаки на военный аэродром "Бельбек" под Севастополем были поражены два самолета МиГ-31, ЗРК С-400 и склад с горючим.

Об этом сообщают российские оппозиционные телеграм-каналы.

"ЗРК С-400, два самолета МиГ-31 и состав горюче-смазочных материалов на военном аэродроме "Бельбек" поражены в результате ракетной атаки на Крым. Двое российских военнослужащих погибли, 13 пострадали", - пишут паблики.

Сообщается, что сначала атаке подвергся военный аэродром "Бельбек" в Севастополе. В результате удара уничтожены два истребителя-перехватчика МиГ-31, сгорел состав горюче-смазочных материалов. Пострадали 11 российских военнослужащих.

Позже был поражен ЗРК С-400 "Триумф" в районе села Вишневое. Погибли двое российских военных, двое получили ранения.

Напомним, сегодня Министерство обороны РФ заявило о новой атаке ракет ATACMS по Крыму. Ведомство утверждает, что сбиты пять ракет и два беспилотника. Украинские телеграм-каналы сообщали о попадании по аэродрому Бельбек под Севастополем и поражении склада топлива и ракет. Официально ВСУ этого не подтверждали.

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