Владимир Путин и Си Цзиньпин в Китае подписали совместное заявление по итогам встречи. В нем упоминается и Украина.

В заявлении говорится, что Пекин "поддерживают действия России по защите своего суверенитета и территориальной целостности, а также выступает против вмешательства извне в ее дела".

Россия же "позитивно оценивает объективную и непредвзятую позицию Китая по украинскому вопросу".

"Стороны отмечают необходимость прекращения любых шагов, способствующих затягиванию боевых действий и дальнейшей эскалации конфликта, призывают предотвратить его переход в неконтролируемую фазу, подчеркивают важность диалога как оптимальной формы решения украинского кризиса", - говорится в сообщении.

Говорится, что "для устойчивого урегулирования украинского кризиса необходимо устранить его первопричины, учитывать законные интересы и озабоченности всех стран в области безопасности.

Также Москва и Пекин осудили возможную конфискацию активов РФ за рубежом и заявили о своем праве "на применение ответных мер".

Ранее мы писали о том, что на встрече с премьером Венгрии Си Цзиньпин пообещал содействовать скорейшему завершению войны в Украине.

Также перед визитом в КНР Путин сделал заявления об Украине и переговорах.