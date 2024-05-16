В Киеве начальник отдела Государственного научно-исследовательского института авиации в пьяном состоянии из балкона квартиры стрелял из наградного пистолета.

Об этом "Стране" рассказали источники в правоохранительных органах.

"Происшествие случилось в ночь с 14 на 15 мая в Оболонском районе. На 102 поступил вызов, что мужчина из пистолета стреляет в воздух. Когда правоохранители прибыли на место, то установили, что он находится в пьяном состоянии. Стрелял он из наградного пистолета Glock-17. Совершил пять выстрелов", - говорит источник.

Открыто уголовное дело по статье хулиганство. Мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы.

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