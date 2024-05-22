Украинские военные в сети рассказывают, что операторов дронов часто отправляют на "ноль".

Согласно рассказу одного из военных, командование считает, что операторов дронов нужно размещать ближе к противнику, поскольку там, по его мнению, от них больше пользы.

При этом операторы пытаются объяснить, что работа на "нуле" угрожает уничтожением всего оборудования или создает ситуацию, когда управление дронами невозможно.

Однако, по словам военного, эти аргументы не срабатывают, потому что "командир лучше знает, как и откуда тебе летать".

Ранее мы писали, что ВСУ и российские войска начали охоту на операторов дронов вблизи линии фронта.

А главред издания "Цензор.Нет" Юрий Бутусов сообщал, что командование 74-го разведывательного батальона ВСУ бросило на штурм двух опытных операторов дронов с автоматами без необходимой подготовки к штурмовым действиям, и те погибли в бою. При этом мужчинам запретили работать с дронами во время штурма.

Между тем война в Украине идет уже 819-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 мая 2024 года в обновляемом онлайне.