Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания рекомендовал не называть российских военных "орками", "чмонями", "руснёй" и т. п.

Рекомендации содержатся в "Предложениях к критериям отнесения информации к разжигающей ненависть, рознь и жестокость", опубликованных 14 мая.

"Некорректная лексика по отношению к представителям оккупационной российской армии, военной и политической администрации (оккупационной власти) не способствуют объективному и открытому информированию общественности и могут ухудшить восприятие медиа как надежного источника информации", - говорится в тексте документа.

В Нацсовете добавили, что даже в условиях войны важно соблюдать стандарты этики и журналистики.

Между тем минувшей осенью Национальная комиссия по стандартам государственного языка разрешила писать название "Россия" с маленькой буквы. По мнению регулятора, эту ошибку можно не квалифицировать как уклонение от норм украинского языка в текстах неофициального характера.

Как мы сообщали, вскоре после этого министр образования Оксен Лисовый в одном из своих приказов распорядился писать слова "Российская Федерация" с большой буквы, после чего начал оправдываться.