Украинские беженцы стали приносить Чехии доход. В первом квартале 2024 года поступления в бюджет от беженцев почти вдвое впервые превысили расходы - на 3 миллиарда крон.

Об этом сообщает издание Novinky.

В первый год войны расходы на беженцев в виде выплат и пособий вдвое превышали доходы, в 2023 показатели выровнялись, а теперь доходы стали выше расходов.

По последним официальным данным, в Чехии проживают около 350 тысяч украинских беженцев. Из них 118 тысяч работают, многие на низкоквалифицированных должностях. Согласно данным опроса, большинство местных работодателей довольны украинскими сотрудниками.

Ранее мы сообщали, что украинским беженцам в Великобритании трудно найти работу из-за истечения виз и сокращения вакансий.

"Все изменилось. Нас больше нет в новостях", — пожаловалась беженка Диана Кочева, возглавляющая сообщество украинских технических работников в Лондоне.

Мы также рассказывали, что несмотря на нехватку кадров в Германии, из 1,1 миллиона украинских беженцев работают только 21%.

"Страна" также приводила статистику, по которой 45% опрошенных украинцев в Германии, Польше и Чехии хотят получить гражданство другой страны.

Война в Украине идет уже 820-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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