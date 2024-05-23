"Страна" узнала подробности криминальной сходки в Киеве, где был задержан авторитет Саша Оболонский и другие члены банд, которые курировали незаконную переправку мужчин за границу.

По словам источника, на встрече решался вопрос распределения денег, между собой конфликтовали две группы. В первую входили Владислав Глущенко по кличке Валдик, Артем Нечипуренко по кличке Агрессор и Денис Ольгичев. Возглавлял эту группу криминальный авторитет Князь Нифталиев по кличке Князь. Во вторую группу входили Илья Гриценко по кличке Албанец, Максим Краминский по кличке Крамик и Александр Третьяк по кличке Третяк.

Судьями в конфликте выступали криминальные авторитеты Александ Кудан по кличке Шкаф и Илья Кудан по кличке Шкаф-младший.

Представители второй группы через Голосеевский ТЦК оформляли документы для уклонистов, а члены первой группы брали у уклонистов деньги за оформление документов для выезда за границу, но документы не оформляли, а просто забирали деньги и пропадали, не выходя на связь.

Представители второй группы заявляли, что своими действиями представители первой группы подрывают доверие к схеме заработка. Участникам первой группы обманным путем удалось получить около 100 тысяч долларов.

Во время сходки "судьи" решили, что члены первой группы должны отдать заработанные деньги в "общак", а именно $60 тыс., а еще $25 тыс. передать "судьям".

Но участники первой группы отказались выполнять такие условия. После этого на сходку позвали Александра Кириченко по кличке Оболонский, но и он не смог решить конфликт.

Патовую ситуацию удалось решить только вору в законе Миндии Горадзе, который участвовал в сходке по телефону. Он заявил, что первая группа должна отдать 10 тысяч долларов за свои преступные действия, рассказал источник "Страны" в правоохранительных органах.

Правоохранителям удалось задокументировать 42 случая переправки мужчин за границу, за что организаторы получили 210 тысяч долларов.

Часть из этих денег были переданы служебным лицам Голосеевского ТЦК.

Ранее осенью в Черновицкой области СБУ разоблачила банду, которая переправляла уклонистов за границу лесными тропами.

Также в Сумской области действовала незаконная схема вывоза уклонистов из Украины в Россию.