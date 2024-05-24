В пятницу, 24 мая, в Украине идет 821-й день войны с Россией.

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24 мая

9.01 Воздушная тревога в Киеве.

8.56 Кадры ночного удара по железной дороге в Харьковской области публикует "Укрзализныця".

"В результате обстрела повреждены колеи, здания, нерабочие грузовые вагоны и вагон электропоезда. К счастью, без жертв и травмированных. Поезда дальнего и пригородного сообщения курсируют по графику", - заявили в УЗ.

Напомним, вчера в Харькове был также прилет по объекту транспорта.

7.49 Россия заявляет о сбитии над Крымом трёх ракет ATACMS этой ночью.

Также сообщается, что морская авиация уничтожила три безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма.

Ранее в Крыму подтвердили прилет в районе Алушты. Сообщается о двух погибших гражданских.

Украинские паблики пишут о прилёте шести ракет в узел связи российской ПВО.