В Кремле прокомментировали статью Financial Times, где утверждается, что в России "к концу этого или началу следующего года новая волна частичной мобилизации станет неизбежной".

Об этом сообщают российские СМИ.

"Вряд ли FT понимает реальную картину, можно только сказать, вы знаете, что у нас очень активно идет и продолжается набор добровольцев-контрактников, он идет на ежедневной основе. И президент говорил неоднократно, что, по мнению военных, такой потребности (в мобилизации - Ред.) нет", - заявил спикер Путина Дмитрий Песков российским СМИ.

Напомним, источник газеты, близкий к российскому минобороны, заявлял, что для сохранения преимущества, а также продвижения в Харьковской области и на Донбассе, Москве потребуется новая волна мобилизации, которой российское руководство пока избегает.

Ранее новый министр обороны РФ Белоусов заявил, что новая волна мобилизации на данный момент не планируется.

Также агентство Bloomberg писало, что Кремль намерен обойтись наймом контрактников для войны в Украине и избежать мобилизации, которая может подорвать народную поддержку войны.

Мы также разбирали в конце марта, почему Кремль не будет проводить волну мобилизации из-за призыва на срочную службу. Российской системе военкоматов будет трудно одновременно провести два процесса - призыв на срочную службу и мобилизацию. В 2022 году из-за объявленной мобилизации перенесли начало осеннего призыва.