Минобороны РФ заявило, что российская армия захватила село Архангельское в окрестностях Авдеевки.

Отметим, что о захвате этого посёлка незадолго до этого сообщали и украинские, и российские военные паблики.

Архангельское оказалось захвачено после прорыва российских войск в Очеретино, что позволило им углубиться в оборону ВСУ и взять под свой контроль сразу несколько населённых пунктов.

Ранее паблики РФ писали, что ВСУ покинули село Архангельское возле Очеретино.

Также телеграм-канал Deep State сообщал, что россияне захватили Архангельское под Очеретино и Котляровку на Купянском направлении.

Война в Украине продолжается 822-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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