Под Киевом парень порезал себе вены в ТЦК.

Сообщение об этом появилось в соцсети Фейсбук.

Утверждается, что военнообязанного гражданина Украины Станислава Московского до начала комендантского часа задержал патруль.

Далее мужчину забрали в ТЦК, сопротивления этому он не оказывал. Там его, по словам знакомых, избили, забрали личные вещи и удерживали до утра. Его автомобиль остался брошенным на Софиевской Борщаговке.

Затем Московского принудительно отвезли на медкомиссию в пригород Вишнёвое, где, при попытке связаться с юристом, у мужчины отобрали телефон, и он не выходил на связь сутки.

Когда на место выехали адвокат и следственная группа, выяснилось, что молодой человек порезал себе вены и, чтобы его в таком состоянии не увидели правоохранители, его выбросили на улицу в Вишнёвом.

В настоящий момент пострадавший жив, ему оказали помощь, перевязали руки, сняли побои и составили протоколы, в том числе по статье "доведение до самоубийства".

"У меня всё ещё вопрос: как это способствует мобилизации на фронт и вообще мотивации других людей, когда попытка суицида = психиатрия и человеку, который и так состоит на учете у психиатра, явно понадобится помощь специалистов и лечение?" – пишет автор сообщения.

Ранее в ТЦК на Закарпатье умер мобилизованный, которого признали годным к службе.

Также мы сообщали, что внезапно умер мужчина, доставленный в криворожский ТЦК. Близкие подозревают, что его избивали.