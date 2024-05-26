Сегодня ночью российские войска атаковали ударными дронами Винницкую область. В результате падения обломков "Шахеда" в Жмеринке повреждены жилые дома и автомобили. Пострадали три человека.

Об этом сообщает ГСЧС.

Повреждения получили три четырехэтажных жилых дома, 7 частных жилых домов и 6 легковых авто.

Пострадали 3 человека, которые от госпитализации отказались. Из квартир эвакуировано 40 человек.

Напомним, что в ночь на 26 мая российские войска нанесли удар по Украину с применением 14 ракет воздушного базирования и более трех десятков ударных БПЛА.

Также вчера россияне ударили авиабомбами по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. Возник мощный пожар, в настоящее время известно о 12 погибших и 43 раненых. Все еще ищут тела 17 человек.

Война в Украине идет уже 823-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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