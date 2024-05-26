Россия готовит около украинской границы ещё одну группировку войск для наступления в 90 км от Харькова на северо-запад.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к лидерам мира.

"Россия готовится к попытке наступательных действий и в 90 километрах отсюда к северо-западу (от Харькова - Ред.) - у нашей границы собирается еще одна группировка войск. Тот, кто все это делает, не хочет мира", - подчеркнул он.", - сказал Зеленский.

Напомним, Зеленский из сгоревшей типографии в Харькове записал обращение к лидерам стран, которые отказались ехать на "саммит мира" в Швейцарии.

Ранее мы писали, что по оценкам экспертов американского "Института изучения войны", для второй фазы операции на севере Харьковской области, россиянам потребуется от 50 000 до 70 000 человек (по первоначальным оценкам, наступление началось вдвое меньшими силами). Предварительным условием начала второй фазы наступления в "Институте" считают захват Волчанска.

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