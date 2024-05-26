На одной из подстанций облэнерго в Днепропетровской области обнаружено взрывное устройство. Для его обезвреживания вызвали полицию и саперов.

Об этом сообщает Министерство энергетики.

Также в Минэнерго сообщили, что в Хмельницкой области из-за ракетной атаки было обесточено 11,1 тысячи абонентов в 13 населенных пунктах. По состоянию на сегодняшнее утро всех запитали.

В Сумской области снаряд попал в газораспределительную станцию. Обошлось без пострадавших, оборудование не повреждено.

Из-за повреждений газораспределительных сетей было прекращено газоснабжение более 1,3 тысяч потребителей в Винницкой области и 35 абонентов – в Харьковской.

Напомним, Министерство энергетики обсуждает с Евросоюзом увеличение импорта электричества в Украину и рассчитывает повысить его до 4 000 МВт.

Война в Украине идет уже 823-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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