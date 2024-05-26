Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что американский удар по российским войскам в Украине будет означать начало мировой войны.

Так он отреагировал на вчерашнее заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского, который заявил, что "американцы сказали русским: если вы взорвете ядерное бомбу, даже если она никого не убьет, мы поразим все ваши позиции в Украине обычным оружием, уничтожим вас всех".

"Во-первых, янки пока ничего подобного не говорили, потому что они более осторожны, чем поляки. Во-вторых, поражение американцами наших целей означает начало мировой войны, и министр иностранных дел, даже такой страны, как Польша, должен это понимать. И в-третьих, учитывая, что о желании разместить ТЯО в Польше недавно заявил еще один поляк Дуда, Варшава не останется в стороне и наверняка получит свою долю радиоактивного пепла", - угрожает Медведев.

Накануне в РФ начались учения по использованию тактического ядерного оружия. В ведомстве заявили, что в рамках первого этапа "отрабатываются задачи получения боеприпасов для "Искандера" и скрытного выдвижения в назначенный район.

Война в Украине идет уже 823-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 мая 2024 года в обновляемом онлайне.