Президент США Джо Байден заявил, что американские военные не будут воевать в Украине. Но США и дальше будут твердо поддерживать украинцев.

Об этом он сказал обращаясь к выпускникам Военной академии США в Вест-Пойнте, пишет "Голос Америки".

"Нет американских солдат, которые воевали бы в Украине. И я настроен это так и оставить. Но мы крепко стоим с Украиной и будем стоять вместе с ними, когда они противостоят человеку, которого я хорошо знаю много лет, жестокому тирану. Мы не можем покинуть Украину и мы ее не покинем", – сказал президент США.

Он добавил, что военная поддержка не исчерпывается только предоставлением оружия, американские военные также проводят обучение украинских коллег – обучают их использовать передовые системы вооружения, такие как HIMARS, Patriot и танки Abrams.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении дополнительных 2 млрд долларов на производство и закупку оружия для Украины.

Война в Украине идет уже 823-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 мая 2024 года в обновляемом онлайне.