В Киеве на щите монумента "Родина Мать" уже появилась коррозия после установки Тризуба год назад.

Об этом заявил директор Института электросварки им. Патона Игорь Кривцун в интервью LIGA.net.

"Тризуб приварили, но к нам никто не обращался. А проблема в том, что там, где они варили, – там ветер, там нет защиты, и все эти швы под угрозой – они уже желтые, хотя это и нержавеющая сталь. А недавно мы обследовали монумент дронами и увидели, что там уже есть коррозия", – рассказал он.

По его словам, согласование от Института пытались получить уже после сварочных работ.

"Я говорю – нет, ребята, вы работали, вы и отвечайте", – заявил Кривцун.

Автор Тризуба, который заменил советский герб на монументе "Родина-Мать" в Киеве, подтвердил "Стране", что верхний наносной швов на щите покрылся ржавчиной.

"И это естественно для сварки, но сама связывающая масса шва будет держать больше ста лет", - заявил скульптор Алексей Пергаменщик.

Он считает, что директор института им. Патона Игорь Кривцун заявил о коррозии, "потому что официально их не привлекли к проекту".

"Но был привлечен не менее известный институт им. В. Н. Шимановского. Они провели экспертизу согласно моему проекту. Я видел качество исполнения на всех этапах, каждый день я присутствовал при сваривании - Тризуб приварен с соблюдением всех технологий. Некоторые люди просто ждали целый год, чтобы сделать себе пиар под годовщину установки Тризуба", - заявил Пергаменщик.

Напомним, 1 августа советский герб с монумента "Родина-мать" полностью демонтировали.