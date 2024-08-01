Кандидат в президенты США Дональд Трамп подозревает, что американские власти заплатили России за организацию большого обмена заключенными, который состоялся сегодня в Анкаре.

Об этом сообщает издание The Hill.

Бывший хозяин Белого дома в целом раскритиковал это событие, которое СМИ назвали историческим.

"Ну и когда они собираются опубликовать детали обмена заключёнными с Россией? Сколько людей мы получим в результате? Мы им заплатим наличными? Они нам наличными заплатят (пожалуйста, снимите этот вопрос, потому что я уверен, что ответ "нет")? Мы освобождаем убийц, преступников или головорезов? Просто интересно, потому что мы никогда не заключаем хороших сделок, особенно если речь об обмене заключёнными. Наши "представители на переговорах" всегда позорят нас", – сказал кандидат в президенты США.

Также он не преминул похвалить себя.



"Я вернул домой много заключённых, не возвращая никого взамен, и уж тем более не давая никаких денег за это. Это плохой прецедент для будущего. Так и должно быть, иначе ситуация будет становиться все хуже и хуже. Они вымогают деньги у Соединенных Штатов Америки. Они называют сделку сложной, чтобы никто не понял, насколько всё плохо", – добавил он.

Тем временем советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон ради проведения обмена заключенными не делал каких-либо уступок России, включая ослабление санкций.

Ранее мы рассказывали, что известно об обмене заключенными.

Пока раскрыто мало деталей подготовки мероприятия. Одна из интересных среди них: к этом обмену готовили Алексея Навального, но он скоропостижно умер.