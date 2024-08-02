Вернувшийся в Россию по обмену Вадим Красиков мог участвовать в убийстве Анатолия Собчака.

Так предполагает немецкий таблоид Bild со ссылкой на западные спецслужбы.

Как пишет издание, западные разведки предполагают, что Путин и Красиков были тесно связаны в прошлом, и что киллер обладает знаниями, опасными для Кремля.

"Путин мог опасаться, что Красиков раскроет важную информацию, если останется в немецкой тюрьме - из мести российскому режиму, который не делает всё для его освобождения, или чтобы заключить сделку с властями Германии", - говорится в статье.

"Есть подозрение, что Красиков мог сыграть роль в приходе Путина к власти. Считается, что в 1990-е годы он работал на Анатолия Собчака и его заместителя и принимал меры против их политических оппонентов. Однако в феврале 2000 года, через несколько недель после вступления Путина в должность президента, Собчак скоропостижно скончался. Официальная причина смерти - сердечный приступ - осталась всего лишь одной из версий", – также пишет Bild.

Ранее мы сообщали, что Хиллари Клинтон лоббировала обмен Алексея Навального на заключенного в Германии Вадима Красикова.

Напомним, что 1 августа Россия и Запад проводили масштабный обмен заключенными. В частности, были освобождены американский журналист WSJ Эван Гершкович, приговоренный в России к 16 годам колонии, и бывший морпех США Пол Уилан.

Мы подробно рассказывали в отдельном материале, что известно о масштабном обмене заключенными между РФ и Западом.