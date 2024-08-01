В сети появились видео сегодняшнего обмена заключенными между Россией и Западом.

Соответствующие ролики публикуют российские СМИ.

Самолет с обмененными россиянами сел в аэропорту "Внуково". Их встретили с красной дорожкой и почетным караулом.

В аэропорт приехал и Владимир Путин, который подошел с цветами к трапу самолёта.

Глава Кремля пообещал, что все вернувшиеся будут представлены к государственным наградам.

Также, как пишут российские СМИ, в аэропорт прибыли глава ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и министр обороны Андрей Белоусов.

Напомним, Россия и Запад сегодня проводили масштабный обмен заключенными. В частности, были освобождены американский журналист WSJ Эван Гершкович, приговоренный в России к 16 годам колонии, и бывший морпех США Пол Уилан.

Накануне агентство Reuters писало, что за последние дни в России перевели в другие колонии не менее семи российских диссидентов и лиц, осужденных за критику войны, не информируя об этом их родственников и адвокатов.

Между тем кандидат в президенты США Дональд Трамп подозревает, что американские власти заплатили России за организацию большого обмена заключенными, который состоялся сегодня в Анкаре.

Мы подробно рассказывали в отдельном материале, что известно о масштабном обмене заключенными между РФ и Западом.