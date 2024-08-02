Главным условием Владимира Путина для обмена заключенными с Западом была выдача киллера Вадима Красикова.

Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

Красиков в 2019 году в Берлине застрелил бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили и был приговорен к пожизненному лишению свободы.

Перед убийством он регулярно посещал тренировочные базы ФСБ и был хорошо знаком с Путиным. Они "были настолько близки, что вместе посещали стрельбище". Однажды он сказал своей семье, что Путин "хорошо стреляет".

По данным WSJ, Путин с 2021 года постоянно призывал спецслужбы сделать все возможное для освобождения Красикова, что удивляло даже западных разведчиков. Они предполагали, что Красиков был личным телохранителем Путина. Источники издания в РФ предположили, что эти двое познакомились еще в Санкт-Петербурге, когда Путин работал в мэрии.

В России Красиков вел достаточно роскошную жизнь. Получал примерно 10 тысяч долларов в месяц и премии за, как он говорил семье, "деловые поездки", носил дизайнерские вещи и регулярно делал маникюр. Его семья жила в престижном районе Москвы, а жена жаловалась родственникам, что муж так часто меняет Porsche и BMW, что она не успевает к ним привыкнуть.

После задержания в Германии он представился вымышленным именем и так и не назвал настоящее. Отказался идти на какой-либо контакт со следствием и однажды сказал охраннику: "Российская Федерация не оставит меня гнить в тюрьме".

Ранее немецкий таблоид Bild писал, что вернувшийся в Россию по обмену Вадим Красиков мог участвовать в убийстве Анатолия Собчака.

Мы анализировали в итоговом материале последствия обмена заключенными между Россией и Западом.