Ураган "Милтон" приближается к Флориде.

Видео публикуют местные телеграм-каналы.

Свинцовая туча, с широкой воронкой, опустившейся к земле, медленно плывёт на фоне зелёёёных насаждений и частных домов с припаркованными у ворот автомобилями.

Попавшие под удар кварталы уже заливает водой. Камеру видеонаблюдения, закреплённую на одной из улиц, треплет ветром; при этом видимость почти нулевая – в воздухе крутит потоки ливня.

В настоящее время "Милтон" движется со скоростью почти 15 км/ч, при этом порывы ветра в зоне природного катаклизма достигают 290 км/ч. Метеорологи присвоили этому урагану самый опасный (пятый) уровень.

По сведениям ВВС, "Милтон" может стать сильнейшим ураганом за последние 100 лет и уже сегодня вечером по местному времени он должен обрушиться на штат.

По прогнозам синоптиков, у берегов волны могут подниматься на три-четыре метра. Ураган может спровоцировать несколько торнадо. Ожидается шторм и скорость ветра не менее 252 км/час.

"Я могу сказать, нисколько не драматизируя, что, если вы решите остаться в районах, подлежащих эвакуации, вы умрёте", – предупредила Джейн Кастор (мэр прибрежного города Тампа) тех жителей, которые не хотят покидать свои дома.

*

Напомним, из-за этого урагана Байден, а заетем и Блинкен отложили поездку на "Рамштайн" и встречу западных лидеров с Зеленским перенесли на неопределённый срок.

Ранее мы публиковали видео стихийного бедствия во Флориде, когда ураган "Иан" унёс жизни 77-ми людей, войдя в историю по масштабу разрушений.