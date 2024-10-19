В ночь с 18 на 19 октября в Брянске был налет беспилотников.

Российские власти заявляют, что сбито 13 дронов, обломки упали на крышу нежилого здания.

Украинские паблики заявляют о прилёте по заводу "Кремний", который производит микроэлектронику. В РФ этого не подтверждали.

Ранее мы сообщали о атаке крылатыми ракетами, которая шла по Украине эти утром. О ее последствиях будет известно позже.

Также этой ночью россияне нанесли массированный удар по Шосткинской общине. Повреждены объекты энергетики и инфраструктуры. Обесточен ряд населенных пунктов, ранения получили семь человек.

Война в Украине идет уже 967-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

Прорыв обороны в Часове Яре, Запад критикует "план победы", Путин поддержал китайско-бразильский план — главные итоги в нашем материале.

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