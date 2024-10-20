Сегодня ночью россияне дважды атаковали Кривой Рог. Пострадали 17 человек. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Повреждены отель, магазин, админздание, учебное заведение, семь многоквартирных домов. Также получили повреждения около полутора десятков автомобилей. В частности, и три пожарных машины, три служебных автомобиля полиции и карета скорой.

"Пострадали 17 человек. Из них 14 понадобилась помощь медиков. В больнице находятся 8 пострадавших. Состояние всех – средней тяжести", - написал Лысак.

Ранее мы писали, что российские войска ударили по Запорожью. Ранены три человека, среди них 12-летняя девочка. Повреждены частные жилые дома и производственные помещения одного из предприятий. Один дом полностью разрушен.

Война в Украине идет уже 968-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

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