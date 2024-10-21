Американская поп-певица Бритни Спирс заявила, что "вышла замуж за себя" на фоне слухов о скором браке со строителем.

Пост в подвенечном платье с комментарием звезда опубликовала в своем Инстаграме.

"День, когда я вышла замуж за себя... Возвращаюсь к этому, потому что это может показаться постыдным или глупым, но я считаю, что это самый замечательный поступок в моей жизни!!!" - подписала Спирс свое фото в свадебном платье и фате.

В последнее время пресса пишет, что певица встречается с 38-летним строителем Полом Солисом, который делал ремонт у нее дома. Он уже развелся и, по данным СМИ, может вскоре сделать ей предложение.

Близкие знаменитости переживают из-за того, что у Солиса есть криминальное прошлое и он пользуется чрезмерной добротой певицы.

"Пол взял на себя работу менеджера Бритни по социальным сетям, и теперь некоторые из его детей (а всего их девять) живут в ее доме. Бритни закрывает на это глаза. Если кто-то не сможет отговорить ее от этого, Пол станет следующим Кевином Федерлайном, только в 10 раз хуже", - говорят источники.

Напомним, Спирс вышла замуж за танцора Федерлайна в 2004 году. Они прожили в браке три года, певица родила от него двух сыновей. В итоге они со скандалом развелись, мужчина получил опеку над детьми, а Спирс попала в психиатрическую клинику и платила ему алименты до совершеннолетия детей.

В августе прошлого года с певицей развелся ее последний по счету муж Сэм Асгари. Этот брак просуществовал около года.

Незадолго до свадьбы с Асгари Спирс пережила серию тяжелых судов с отцом из-за опеки над ней.