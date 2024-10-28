В Варшаве установили стенды с изображениями погибших украинских военных с вырезанными лицами, чтобы фотографироваться, и подписью на польском языке: "Стань героем". Также под снимками указаны даты рождения и смерти военных.

Инициатива вызвала крайне неоднозначную реакцию в украинских соцсетях.

Так, бывшая военная ВСУ Евгения Эмеральд узнала на одном из плакатов фотоинсталяции свой снимок, к которому приписали дату смерти. Она заявила, что в Польше "поиздевались над украинскими воинами" и решили "похоронить ее заживо".

На фото ещё одного бойца оказалась неправильная дата смерти.

Организаторы инсталляции уже убрали ее и извинились. Они объяснили, что хотели обратить внимание на "огромное самопожертвование" в борьбе за свободу Украины.

Война в Украине идет уже 976-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

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