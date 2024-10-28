Кабинет министров утвердил изменения для усиления военного учета и отслеживания нарушения мобилизационного законодательства. Теперь ТЦК, СБУ, разведывательные органы и Нацполиция будут обмениваться данными через электронную систему, что позволит правоохранителям быстро получать информацию о нарушителях и доставлять их в ТЦК или соответствующие органы.

Об этом сообщает в соцсетях министр обороны Рустем Умеров.

"Цифровизация повышает прозрачность и помогает лучше организовать работу по комплектованию наших сил обороны", - отметил глава Минобороны.

Ранее мы сообщали, что Верховная Рада рассмотрит законопроект о скидке в половину суммы выписанного ТЦК уклонистам штрафа. Закон даст возможность военнообязанным, вовремя не уточнившим данные, самим обратиться в ТЦК для уточнения персональных данных, уплатив при этом за совершенное административное правонарушение половину штрафа.

А правоохранительный комитет Рады рекомендовал принять за основу законопроект об упрощении условий для наложения заочных штрафов от ТЦК и ареста счетов уклонистов.