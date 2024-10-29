На войне погиб военнослужащий Антон Шевчук.

Об этом сообщила в Фейсубке народная депутат Соломия Бобровская.

"Именно из-за его смелости сказать правду поднялась вся буча и история с китайскими турникетами в Вооруженных силах Украины. Он просто сказал, как было на самом деле: что раздают китайское говно без сертификатов, погибают ребята, а остальные тысячи держат на складах командование медицинских сил. Иногда мужество держать слово до конца (особенно в армии) переворачивает историю", - сказано в публикации нардепа.

Бобровская имеет в виду историю о том, как начальник медицинской службы 82-й бригады Шевчук опубликовал данные о том, что бойцам бригады выдают некачественные китайские турникеты (жгуты для остановки кровотечения при ранении конечностей). За публикацию Шевчуку объявили выговор.

Ранее в Кременной в Луганской области погиб украинский журналист и сотрудник Агентства стратегических коммуникаций RMA Александр Бондаренко, который воевал в ВСУ.

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