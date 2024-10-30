Россия сможет в следующем году достичь успехов в Украине, если ситуация для ВСУ продолжит оставаться такой же "мрачной".

Об этом пишет обозреватель газеты The Washington Post Ишаан Тарур.

"К следующему году мрачная реальность конфликта может привести к сценарию, в котором Россия в значительной степени добьется своего. Силы Киева отчаянно пытаются удержать линию на востоке страны, но теряют позиции в некоторых районах. Видения абсолютной победы угасают. Поддержка Запада также ослабевает", – объясняет он.

По словам Тарура, "перспектива того, что Украина согласится на компромисс с Россией – уступка территории в обмен на некоторые западные гарантии безопасности – становится все более реалистичной".

"Это приведет к несчастливому миру, который будет годами терзать европейскую политику. Трамп, похоже, выступает за такое соглашение. Его советники открыто говорят о необходимости отдать приоритет стратегическим активам США против Китая", – пишет обозреватель.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что в случае победы на выборах президента США Дональд Трамп намерен "действовать с головокружительной скоростью", чтобы закончить войну в Украине по линии фронта, однако предоставление гарантий безопасности для Киева он оставит на Европу.

О том, какова позиция США в вопросе завершения войны в Украине, мы писали в отдельном материале.