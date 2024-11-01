Со следующей недели могут возобновиться отключения света из-за похолодания.

Об этом предупредил член наблюдательного совета "Центрэнерго" Владимир Величко, его слова приводит агентство "Интерфакс-Украина".

"Со следующей недели синоптики прогнозируют ощутимое снижение температуры. Для энергетиков это означает, что для балансировки энергосистемы необходимо будет задействовать более существенные меры – такие как аварийная помощь от операторов сопредельных стран. Но до применения аварийной помощи необходимо максимально использовать собственные ресурсы. В случае, если НЭК "Укрэнерго" не удастся выдержать баланс энергосистемы, будет применение графиков отключений", – заявил Величко.

По его данным, после снижения суточной средней температуры в октябре уже наблюдается ощутимый рост потребления электричества, а его пик сместился с 20:00 на 19:10.

Величко добавил, что из-за снижения температуры вырастет потребление и в европейских странах, что приведет к росту цен на электроэнергию, в том числе из-за уменьшения доли возобновляемых источников энергии.

На днях власти Запорожской области призвали жителей готовиться к полному отсутствию света зимой.

Между тем министр энергетики Герман Галущенко раскритиковал экспертов, предрекающих долгие отключения света зимой.