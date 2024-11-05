Большинство избирателей Молдовы голосовали не за Майю Санду, поэтому нельзя считать ее президентом.

Такое заявление во время общения по телефону с журналистами сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, противоречия в молдавском обществе наверняка будут сохраняться.

"Что касается госпожи Санду, вы знаете, что она не является, насколько мы понимаем, президентом своей страны, потому что в самой стране тоже большинство населения голосовали не за нее. И речь идет о весьма и весьма расколотом обществе", - сказал Песков.

Он заявил, что результаты выборов "невозможно считать чистыми", они были "ни демократическими, ни честными, они были полны манипуляций". В частности, он упомянул, что "сотни тысяч" граждан Молдовы, проживающих в РФ, не имели возможности голосовать.

Напомним, Санду одержала верх на выборах благодаря голосам зарубежной диаспоры. Внутри страны больше голосов набрал юрист Александр Стояногло. Партия социалистов Республики Молдова, от которой он выдвигался, назвала Санду "нелегитимным президентом" и заявила о фальсификациях на выборах.

Итоги выборов в Молдове и возможные последствия мы анализировали в отдельном материале.