Город Зуль в федеральной земле Тюрингия, что в центре Германии, отказался от побратимства с украинским Подольском (бывшим Котовском) в Одесской области, чтобы не "ставить под угрозу" дружбу с российской Калугой.

Об этом сообщает местное издание MDR.

Мэр украинского города Олег Албанский предложил мэру Зуля Андре Кнаппу сделать два города побратимами. Горсовет Зуля отклонил предложение, потому что это может "поставить под угрозу существующее партнерство с российским городом Калуга".

Кнапп, который является членом партии Христианско-демократический союз (ХДС) раскритиковал решение горсовета, назвав его "странным". По его мнению, побратимство с украинским городом стало бы "хорошим сигналом".

В Тюрингии на местных выборах в сентябре победила правая "Альтернатива для Германии".

В последнее время в Германии часто высказывают негативное отношение по отношению к Украине. Так, летом премьер немецкой Саксонии Михаэль Кречмер призвал сократить помощь Украине.

Также ФРГ в этом году массово не впускала украинцев. По данным СМИ, с начала года страна не впустила 5 935 граждан Украины. Они стали самой многочисленной группой иностранцев, кому немецкие власти отказали во въезде.