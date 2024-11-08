Причиной триумфального возвращения в Белый дом Дональда Трампа и республиканцев стал рост неолиберализма и уменьшение защиты рабочего класса в пользу разного рода меньшинств.

Об этом заявил известный американский философ Фрэнсис Фукуяма в статье для The Financial Times.

Мыслитель пишет, что за последние полвека неолиберализм "уменьшил способность правительств защищать тех, кто пострадал от экономических изменений. Мир в целом стал намного богаче, в то время как рабочий класс потерял работу и возможности".

Вторая проблема современного мира, по его мнению, - "рост политики идентичности", когда "прогрессивная забота о рабочем классе была заменена целевой защитой более узкого круга маргинальных групп: расовых меньшинств, иммигрантов, сексуальных меньшинств".

"Государственная власть все чаще использовалась не для обеспечения беспристрастной справедливости, а для достижения конкретных социальных результатов для этих групп", - добавил он.

По его мнению, Трамп хочет "свернуть неолиберализм". Однако и вернуть к жизни классический либерализм республиканец тоже не сможет, уверен Фукуяма.

Если Трамп начнет широко внедрять протекционизм и поднимет таможенные пошлины, это "будет иметь крайне негативные последствия для инфляции, производительности и занятости", а также откроет возможности для широкомасштабной коррупции. Кроме того, другие страны также закроют свои рынки для США.

Фукуяма также раскритиковал планы Трампа выдворять нелегальных мигрантов, которых в Америке 11 миллионов, что, как считает философ, "создаст почву для гражданского конфликта".

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