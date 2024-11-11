Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН принял резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, которую предложила Россия.

Резолюцию поддержали 116 стран, 54 выступили против, 11 воздержались.

В пользу резолюции выступили Азербайджан, Алжир, Армения, Беларусь, Боливия, Бразилия, Китай, Куба, Сербия, Сирия и другие страны.

Среди проголосовавших против - Канада, США, Украина, Япония, Болгария, Венгрия, Грузия, Молдова, Австралия, Австрия, Германия, Греция, Италия, Литва, Польша, Франция, Финляндия, Чехия, Эстония.

Соавторами проекта выступили Алжир, Азербайджан, Армения, Боливия, Буркина-Фасо, Венесуэла, Казахстан, Китай, КНДР, Куба, Киргизия, Лаос, Мали, Никарагуа, Пакистан, Республика Корея, Сербия, Сирия, Судан, Таджикистан, Того, Уганда, Узбекистан, Эфиопия, ЮАР и другие страны.

В документе, который состоит из 74 пунктов, в частности, говорится о необходимости принять меры для того, чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны. Также авторы резолюции призывают запретить "любые торжественные чествования" нацистского режима и его союзников.

Напомним, в конце прошлого года Генассамблея ООН тоже приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма.

За резолюцию проголосовали 118 стран, против были 49, воздержались 14. В числе тех, кто против, были США, Украина, Британия, Германия. Россия, Китай, Израиль оказались в числе голосовавших за документ.

А в 2022 году Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой Россия может быть привлечена к ответственности за войну в Украине.