Вооруженные силы Украины находятся "в беде" из-за нехватки количества пехотинцев и других важных компонентов снабжения.

Об этом заявил корреспондент Sky News Стюарт Рамзи, находящийся на востоке Украины.

Он подчеркнул, что, несмотря на то, что ВСУ хорошо окопались на Донбассе, они все равно страдают из-за огромной проблемы с численностью состава.

"Им приходится использовать американские танки в пехотных маневрах только для поддержки бойцов, потому что у них просто не хватает людей на земле для проведения наступательных атак", - отметил Рамзи.

Кроме того, по его словам, "абсолютно жизненно необходимо" получение Украиной помощи от западных союзников, включая США, в тот момент, когда существуют опасения о сокращении поддержки Соединенных Штатов после победы Дональда Трампа на выборах президента.

Ранее газета The New York Times писала, что помимо дефицита солдат и оружия у ВСУ, "стремительному" продвижению РФ в последние месяцы способствует отсутствие украинских укреплений.

А в испанской прессе сообщали, что главная проблема ВСУ сейчас заключается не в дефиците оружия, а в нехватке людей.