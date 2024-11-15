Четверть жителей Закарпатья эмигрировали за время полномасштабной войны.

Об этом заявил глава местной областной военный администрации Мирослав Белецкий в эфире национального телемарафона.

Он сообщил, что уехали из региона 300 тысяч, при том, что на 2022 год население области составляло 1,2 млн человек. Белецкий добавил, что по количеству населения в регионе ничего не изменилось, но людей, способных работать стало значительно меньше.

"Уехали 300 тысяч, переместилось (в Закарпатье из зоны боевых действий и прифронтовых областей, – Ред.) 350 тысяч. Но количество трудоспособных лиц кардинально сократилось, потому что 37 тысяч из внутренне перемещенных лиц в Закарпатье – это дети, 18 тысяч – люди пожилого возраста и с инвалидностью", – сказал глава Закарпатской ОВА.

Ранее Национальный банк сообщил, что ещё 200 тысяч уехали из Украины на фоне усугубления финансовых проблем.

Война в Украине идёт уже 994-й день. Последние новости с ключевыми событиями 15 ноября 2024 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Генштаб заявил, что россиян в Купянске уже нет. Армия РФ продвинулась в районе Дальнего и от Максимовки. На времевском участке неприятель предпринимает регулярные штурмовые действия подготовленными группами.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.