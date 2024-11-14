Республиканская партия США выиграла выборы в Палату представителей Конгресса США. Об этом пишет телеканал Fox News.

По предварительным результатам, они получили в ней 218 мест против 208 у демократов.

Республиканцы одержали победу после подсчета голосов в Аризоне и Калифорнии.

Таким образом, теперь под республиканцами весь американский парламент - поскольку ранее они одержали победу в Сенате и уже избрали его главой представителя своей партии. Им стал сенатор от штата Южная Дакота Джон Тун.

Известно, что Джон Тун в прошлом неоднократно спорил с избранным президентом США Дональдом Трампом - в частности, он отказался подвергать сомнению итоги выборов-2020. Кроме того, в отличие от трампистов, он в апреле этого года поддержал помощь Украине.

Однако в последние месяцы Тун с Трампом вновь сблизились и обсуждали как реализовать программу будущего президента-республиканца.

Ранее СМИ писали, что республиканское большинство в Палате представителей не намерено в обозримом будущем принимать новый законопроект о помощи Украине.