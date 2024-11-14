На Времевском направлении россияне сейчас активно атакуют подготовленными группами штурмовиков. Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире телемарафона.

По его словам, атаки идут почти весь световой день - около 10 штурмов.

"Враг идет в несколько волн, но это уже не так называемые "мясные штурмы", враг несколько месяцев на полигонах готовил эти штурмовые группы. Сначала враг применял в этих штурмах бронетехнику, чтобы поддержать свою пехоту, сейчас эта же техника служит для того, чтобы как можно ближе подвезти к нашим позициям штурмовые группы. Далее пехота десантируется и пытается закрепиться, вклиниться в нашу оборону, захватить одну-две там первые траншеи, после чего идут группы закрепления. Поэтому враг к этим штурмам отнесся более серьезно, более подготовленно", - рассказал Волошин.

Напомним, российские войска на днях продвинулись к югу и к западу от Великой Новосёлки, захватив Ровнополь и войдя в Новодаровку.

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