С сегодняшнего дня в приложении "Армия+" заработала функция подачи рапорта для перевода в другую часть. Об этом сообщает Министерство обороны.

Для этого потребуется военный билет или удостоверение офицера и рекомендательное письмо от части, куда военный планирует перевод.

Для перевода по состоянию здоровья может потребоваться вывод ВВК.

Ответ должен поступить в течение 72 часов, в случае отказа - с конкретными причинами. Например, в своей части военный прослужил менее полугода или меньше года с последнего перевода.

При этом перевестись из боевой части в тыловую здоровые бойцы по новой онлайн-процедуре не смогут.

А без согласия командира может переводиться только рядовой, сержантский и старшинский состав тыловых частей в боевую. Согласие командира самому подавать не нужно, с ним свяжется Кадровый центр ВСУ.

Напомним, мобильное приложение для военных "Армия+" заработало в начале августа. Оно должно снизить количество бумаг, которые нужно заполнять военным.

Война в Украине идет уже 994-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.