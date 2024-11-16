Офицер с позывным "Алекс" заявил, что украинские войска попали в "мешок", но продолжают сопротивление, поскольку линия населенных пунктов Екатериновка – Успеновка, которая оказалась в полукотле, находится на высоте.

"Но открытый вопрос: стоит ли это делать дальше, или самое время предпринимать определенные действия?", - задается вопросом "Алекс" в своем Telegram-канале, подразумевая отступление.

Россияне, по его словам, "рвутся на Успеновку и Константинопольское, чтобы перерезать пути снабжения вплоть до самой Екатериновки". Если войска РФ войдут в Успеновку, начнутся "очень серьезные проблемы", поскольку ВСУ придется налаживать логистику через поля, которые стали малопроходимыми из-за погоды.

Боец "Айдара" Станислав Бунятов тоже пишет о проблемах с логистикой для украинских войск в южно-кураховском "кармане".

"Рассчитывать на то, что вся длина "горловины кармана", образовавшегося на Кураховском направлении, служит логистическим путем – не очень разумно", - пишет Бунятов и предлагает смоделировать ситуацию с сильным дождем, когда грунтовые дороги размокли и остается только 2 км до перекрытия асфальтного логистического пути, а россияне прорываются в Успеновку. После этого семь сел оказываются в окружении.

"Если повезет, то небольшая часть выйдет в пешем порядке через поля, остальных расстреляют/возьмут в плен. Вопрос о технике и имуществе на миллионы долларов умалчиваем", - пишет Бунятов.

Согласно карте Deep State, до выхода на трассу в районе Успеновки российским войскам осталось менее километра. После чего для снабжения ВСУ в полукотле останутся только грунтовые дороги - чего, как видим, и опасаются украинские военные.

Вчера Deep State сообщал, что ситуация в районе Курахово Донецкой области для ВСУ продолжает ухудшаться.

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