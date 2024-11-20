Вооруженные силы Украины испытывают острую нехватку ресурсов и опытных командиров, их всё чаще окружают.

Об этом пишет американская газета The New York Times.

Украинские военные рассказали изданию, что на некоторых участках фронта ВС РФ превосходят их численностью более чем в шесть раз, и они часто сталкиваются с критическими ситуациями, такими как окружение и нехватка снабжения.

"Даже если позиция удерживается, припасы – боеприпасы и провизия - в конечном итоге заканчиваются. Любое транспортное средство, пытающееся добраться до этих позиций, попадет в засаду. Мы постоянно попадаем в такие сложные ситуации", – рассказал командир подразделения БПЛА Вячеслав.

"Бригады, которые воюют уже долгое время, просто измотаны. Мы на пределе", - добавил он, разделяя опасения, высказанные изданию более чем десятком командиров и солдат, находящихся на фронте.

"Украина не приводит цифры потерь, но солдаты говорят, что они несут тяжелые потери в каждом столкновении", - пишет NYT.

Также военные ВСУ отмечают заметное снижение ответного огня с их стороны в последние недели. Один из операторов дронов заявил, что "HIMARS почти не слышно, их нет".

Ранее в Sky News сообщали, что ВСУ находятся "в беде" из-за нехватки количества пехотинцев и других важных компонентов снабжения.

Также испанская пресса писала, что главная проблема ВСУ сейчас заключается не в дефиците оружия, а в нехватке людей.