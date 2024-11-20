В Курской области уничтожена группировка ВСУ, которая была блокирована в районе Ольговской рощи.

Об этом сообщает в своей сводке Министерство обороны РФ.

Об окружении украинских военных у рощи Москва заявляла в воскресенье. По утверждениям российской стороны, после окружения украинцы пытались прорваться из "котла", но им это не удалось. В результате десятки солдат ВСУ погибли, а 24 человека попали в плен.

Украина не подтверждала такой информации.

Между тем на карте военного ресурса Deep State указано продвижение РФ восточнее Ольговской рощи, на северном крае плацдарма ВСУ.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что Россия не будет вести переговоры с Украиной, пока не вернет контроль над Курской областью.

Война в Украине идет 1001-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Россияне продолжают продвигаться в Часове Яре, сообщил украинский военный паблик Deep State. За сутки они продвинулись как в самом городе, так и на его северном фланге. Также, как свидетельствует карта Deep State, армии РФ осталось меньше пяти километров до окружения ВСУ южнее Курахово. За неделю РФ сократила это расстояние почти на километр, а серая зона в "кармане" постепенно увеличивается.

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