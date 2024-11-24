Правительство Израиля заявило о разрыве отношений с газетой "Гаарец". Об этом сообщает The Times of Israel.

Правительство единогласно одобрило предложение министра связи Шломо Караи всем правительственным органам или финансируемым государством организациям не поддерживать никаких контактов с газетой "Гаарец" и не размещать в ней какие-либо публикации.

В заявлении офиса Караи говорится, что решение было принято после многочисленных статей издания, "подрывающих легитимность государства Израиль в мире и его право на самооборону".

Также, как заявляется, на решение правительства повлияли недавние высказывания издателя "Гаарец" Амоса Шокена на конференции газеты в Лондоне. Он охарактеризовал израильское правление как "жестокий режим апартеида" и назвал некоторых членов палестинских вооруженных формирований "борцами за свободу".

В решении израильского Кабмина говорится, что правительство "не примет ситуацию, когда издатель официальной газеты призывает к введению санкций против своего государства и поддерживает врагов страны в разгар войны".

Осудил Шокена и совладелец газеты "Гаарец" Леонид Невзлин, соратник опального российского олигарха Ходорковского. Он назвал высказывания своего партнера по бизнесу "неприемлемыми и бесчеловечными".

Издание "Гаарец" традиционно занимает левую позицию. Ряд его ведущих публицистов открыто заявляют, что не считают себя сионистами, расценивания сионизм как "разновидность империализма".

Напомним, МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта за "преступления против человечности и военные преступления".