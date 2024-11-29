На границе с Молдовой и Румынией остановили любой пропуск пешеходов и авто
На границах с Молдовой и Румынией остановлены все пропускные операции в отношении граждан и транспортных средств.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины на своей странице в Фейсбуке.
Остановка произошла по техническим причинам, говорится в сообщении. Какие-либо детали не приводятся.
Ранее мы публиковали видео, где польские таможенники заблокировали выезд украинцам, перевозившим автомобили для нужд ВСУ.
Скандальный инцидент произошёл на погранпункте "Зосин-Устилуг".
Напомним, за ноябрь таможенные доходы Украины упали на 9,2 млрд грн из-за блокировки границ Польшей и Словакией.
"Причина этому – блокирование переходов, блокирование границ, к которым прибегли словаки, к которым прибегли поляки. Вот это реальный стоимостный, реальный денежный показатель этого недружественного поведения (я не хочу сказать слово "диверсия"), которые проявляют некоторые граждане дружественных нам стран по отношению к нашему бизнесу. Конкретные цифры, которые не приходят в наш бюджет", – заявил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.