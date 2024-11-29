На границах с Молдовой и Румынией остановлены все пропускные операции в отношении граждан и транспортных средств.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины на своей странице в Фейсбуке.

Остановка произошла по техническим причинам, говорится в сообщении. Какие-либо детали не приводятся.

Ранее мы публиковали видео, где польские таможенники заблокировали выезд украинцам, перевозившим автомобили для нужд ВСУ.

Скандальный инцидент произошёл на погранпункте "Зосин-Устилуг".

Напомним, за ноябрь таможенные доходы Украины упали на 9,2 млрд грн из-за блокировки границ Польшей и Словакией.

"Причина этому – блокирование переходов, блокирование границ, к которым прибегли словаки, к которым прибегли поляки. Вот это реальный стоимостный, реальный денежный показатель этого недружественного поведения (я не хочу сказать слово "диверсия"), которые проявляют некоторые граждане дружественных нам стран по отношению к нашему бизнесу. Конкретные цифры, которые не приходят в наш бюджет", – заявил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.