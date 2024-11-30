Военнообязанные, признанные непригодными к службе не будут исключаться из военного учета. Это следует из приказа Министерство обороны Украины №686. Изменения изложены в Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Издание отмечает, что пока не ясно, как изменение соответствуют закону "О воинской обязанности и военной службе". Согласно документу, исключению из военного учета в ТЦК подлежат граждане Украины, которые:

умерли или признанные без вести пропавшими;

прекратили гражданство Украины;

признаны непригодными к военной службе;

достигли предельного возраста пребывания в запасе.

На днях военный адвокат Дарья Голодняк заявила, что по приказу Минобороны с военного учёта не снимают и полностью непригодных к службе.

Ранее глава временной следственной комиссии Верховной Рады по проблемам военных Анна Скороход сообщила, что врачам военно-врачебных комиссий спустили указание признавать всех военнобязанных годными.

А СМИ со ссылкой на источник в Генштабе ВСУ писали, что около 45% мужчин, ранее имевших статус "ограниченно годных к военной службе", после повторного осмотра получили статус "годен". Остальных 55% признают "негодными".