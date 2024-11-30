На войне с РФ погиб отец вратаря украинской футбольной команды "Шахтёр" Дениса Твардовского.

Об этом сообщает футбольный клуб на своих страницах в соцсетях.

Дмитрий Твардовский погиб в районе села Урожайного под Великой Новосёлкой Донецкой области 21 ноября. Он служил миномётчиком и попал под российский обстрел.

Ранее стало известно, что погиб военный, который разоблачил некачественную поставку в ВСУ.

"Именно из-за его смелости сказать правду поднялась вся буча и история с китайскими турникетами в Вооруженных силах Украины. Он просто сказал, как было на самом деле: что раздают китайское говно без сертификатов, погибают ребята, а остальные тысячи держит на складах командование медицинских сил. Иногда мужество держать слово до конца (особенно в армии) переворачивает историю", – написала об Антоне Шевчуке депутат Рады.

Как мы также сообщали, на фронте погиб зять Ирины Фарион – Василий Особа.

Он служил в 4-м батальоне "Сила Свободы" бригады Национальной гвардии "Рубеж". По словам лидера партии "Свобода" Олега Тягнибока, Особа погиб в бою на Северском направлении.