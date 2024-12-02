Избранный президент США Дональд Трамп потребовал от палестинского движения ХАМАС освободить израильских заложников, захваченных в октябре прошлого года, и пригрозил в случае невыполнения требования жестким наказанием, примеров которого "ещё не было в истории США".

Соответствующий пост Трамп опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social.

"Все говорят о заложниках, которых удерживают столь жестоко, бесчеловечно и вопреки воле всего мира на Ближнем Востоке. Но это все только слова, без действий! Пусть эта правда станет напоминанием: если заложники не будут освобождены до 20 января 2025 года, дня, когда я с гордостью займу пост президента Соединенных Штатов, то на Ближнем Востоке те, кто совершает эти преступления против человечества, заплатят адскую цену. Ответственные столкнутся с последствиями, которые превзойдут все известные наказания в долгой и насыщенной истории Соединенных Штатов Америки. Освободите заложников сейчас!" – написал избранный президент США.

Ранее западные издания писали, что Трамп постарается закончить войны на Ближнем Востоке до своей инаугурации.

В свою очередь и сам избранный президент США говорил, что его главная миссия - положить конец всем войнам.