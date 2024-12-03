Министерство экономики возобновило предоставление предприятиям статуса критически важных для экономики во время военного положения для бронирования.

Об этом сообщается в Фейсбуке ведомства.

Свой статус обновили первые семь предприятий. Это компании из сферы производства стеклянных изделий, мебели, текстиля, керамической плитки и других отраслей. Они получили возможность бронировать работников сроком до 12 месяцев.

Своей очереди на подтверждение бронирования ожидают другие компании. Они подали 3500 заявлений на бронирование 26,7 тысяч работников.

Бронировать работников от мобилизации можно до 28 февраля 2025 года - это крайний срок для обновления статуса.

Как мы сообщали, с 1 декабря на портале "Дия" возобновил работу сервис бронирования сотрудников. Чтобы забронировать работника, предприятие должно соответствовать трем критериям.

Напомним, в конце ноября Кабинет министров внес новые изменения в правила бронирования работников. Кроме прочего возможность получить бронь получили специалисты в стоматологии, протезисты, техники и др.