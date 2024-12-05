Предприниматель из команды Дональда Трампа Илон Маск с маленьким сыном посетил Капитолий для встречи с новым лидером большинства в Сенате Джоном Туном.

63-летний Джон Тун официально станет лидером большинства 3 января, когда новый Сенат примет присягу. В Сенате, имеющем 100 членов, республиканцы на выборах получили 53 места.

Как известно, у Маска 12 детей.

Ранее Маск рассказал, что его одного его сына "убила" идеология трансгендерности. Американский миллиардер заявил, что его сына Ксавье Александера Маска "убил вирус вокизма", из-за которого тот стал принимать блокаторы полового созревания и стал девушкой Вивиан Дженной Уилсон. Слово "вокизм" (от английского wake — "пробуждаться") используется представителями сексуальных меньшинств для обозначения осознания себя как личности, у которой есть права.

Напомним, что Илон Маск возглавил Департамент эффективности правительства в администрации Трампа, который должен сократить государственные расходы.

Бизнесмен и избранный президент очень сблизились после победы республиканцы. Недавно Трамп праздновал День благодарения в компании жены, Илона Маска и Сильвестра Сталлоне.